Centro Internacional de Negócios oferece curso de comércio e exterior em Dourados

Um dos grandes problemas que as empresas encontram na hora de buscar mercados internacionais para seus produtos é a falta de informação. Atento a essa demanda, o CIN (Centro Internacional de Negócios) do IEL realiza, nos dias 29 e 30 de outubro, das 18 às 22 horas, no Senai de Dourados, o curso básico de “Comércio Exterior + Técnicas de Negociação” e os empresários interessados em se preparar melhor para o mercado externo podem se inscrever clicando aqui.

Segundo a coordenadora do CIN do IEL, Nathália Alves, a capacitação, que tem como objetivo da formação é apresentar aos participantes o passo a passo para realizar uma exportação ou importação e quais os itens que são obrigatórios em uma negociação no comércio exterior e as diferenças culturais existentes, será ministrada pela consultora de comércio exterior Andrea Afif Elossais, que tem mais de 20 anos de experiência na área de comércio exterior, é especialista em negócios internacionais e direito aduaneiro.

“Trabalharemos os mecanismos disponíveis e suas normas, rotinas e procedimentos. As empresas brasileiras estão mais atentas e atuantes no comércio exterior, por isso estamos oferecendo para empresários e gestores de Dourados essa capacitação de forma a orienta-los sobre como internacionalizarem seus negócios”, afirmou Nathália Alves.