Centro-esquerda derrota Salvini em eleição regional na Itália, indica projeção

A cambaleante coalizão governista da Itália ganhou uma sobrevida neste domingo (26), segundo projeções que indicam a vitória do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, na eleição da região de Emília-Romanha, afastando uma forte ameaça da Liga, legenda de extrema-direita comandada pelo ex-vice-primeiro-ministro Matteo Salvini.

O resultado, se confirmado, mostra que o atual presidente de Emília-Romanha, o democrata Stefano Bonaccini, será reeleito com 50% de apoio, apontam as projeções, que se baseiam em 38% dos votos apurados. Já a candidata da Liga, Lucia Borgonzoni, ficaria com 45% da votação.

Emília-Romanha tem sido um forte bastião da esquerda italiana desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Uma eventual vitória na região era vista com um atalho para Salvini voltar ao poder na Itália. Seu plano era forçar a convocação de novas eleições nacionais e aumentar a pressão sobre o primeiro-ministro Giuseppe Conte, que comanda uma instável coalizão entre o PD e o Movimento 5 Estrelas (M5S). Fonte: Dow Jones Newswires.