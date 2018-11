Centro-Dia e Creas apresentam em encontro do MDS modelos de serviços para pessoas com deficiência

WhatsApp Image 2018-11-29 at 15.45.34 (1)

Convidada pelo Ministério de Desenvolvimento Social, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) participou nos dias 27 e 28 de novembro, do Encontro Técnico sobre a Proteção Social no SUAS para a Pessoa com Deficiência, onde foram apresentados os serviços e as práticas exitosas do Centro- Dia para Pessoas com Deficiências, a fim de fomentar uma discussão nacional sobre a forma de atendimento desde a implantação dos serviços. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social também foi convidado para falar sobre as ações interssetoriais e de referenciamento, que são realizadas com êxito no município.

A coordenadora Mayza dos Reis, que abordou o tema específico da sua unidade do Centro- Dia, falou sobre a identidade do serviço. “Nós tivemos a oportunidade de apresentar os serviços da Política de Assistência Social dentro da SAS a nível nacional, para que nossas propostas sirvam de referência para discussão e implementação em outros município. Falamos sobre os objetivos de proteção social, cuidados, fortalecimento de vínculos, construção de autonomia, independência e autocuidado, aos usuários e suas famílias, perfil dos usuários, o cotidiano das ofertas no Centro-Dia, no domicílio, na comunidade e em outros serviços, articulações, principais resultados e desafios. Ou seja, tudo aquilo com o que lidamos diariamente.”

Para a Gerência da Alta Complexidade, Débora Soares, o encontro foi importante para o reconhecimento do município. “Representar o município é muito importante para o fortalecimento da conversação com as unidades dentro da política pública nacional. Levar nossos métodos de trabalho para uma discussão que pode ser referência aos demais munícipes faz com que a gente compreenda que estamos no caminho certo.“