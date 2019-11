Centro de São Paulo recebe festival de música, gastronomia e moda

A região central da capital paulista recebe neste sábado (9) e domingo (10) a 16ª edição do projeto Old Roger, um festival de música, feira de artes, gastronomia e moda. O evento ocorre na avenida Ipiranga, entre as ruas Vinte e Quatro de Maio e a avenida São Luís, das 11h às 22h.

Nesta edição, mais de 200 expositores levam ao público a diversidade gastronômica de várias regiões brasileiras e de outros países. Queijos, azeites, vinhos, cervejas artesanais e cachaças fazem parte dos cardápios dos estandes. MeZcla Sabores (sanduíches gourmet), Riconcito Peruano, Ayuni (culinária árabe), MEC (baiana), Yogue (japonesa), Com Fartura (paulista), e La Chica Empanadas Artesanais (argentina), são alguns dos expositores presentes.

No espaço também são expostos produtos orgânicos e sustentáveis, cosméticos, artesanatos, joias e semijoias, e artigos de moda.

O festival, que conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo, ainda celebra os 15 anos do Coletivo Superjazz, grupo dedicado ao jazz e a música afro americana. Músicos que participaram da formação vão se apresentar nos dois dias do evento no palco Superjazz. A programação completa pode ser vista em https://www.facebook.com/superjazz.brasil .