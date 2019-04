Centro de Referência da Prefeitura recebe 102ª Ludoteca do Instituto Sabin

IMG_4688

O Centro de Referência Especializado em Assistência Social, localizado na Região Sul da capital, recebeu na tarde de ontem (29) a unidade número 102 do projeto Ludoteca para atendimentos especializados. O benefício foi recebido através de parceria entre Instituto Sabin e a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A Ludoteca do CREAS é composta por jogos e recursos pedagógicos e lúdicos voltados a potencializar o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violação de direito, que ajudam as vítimas a expressar sua visão e a interpretação dos fatos ocorridos, auxiliando os técnicos em seu trabalho.

A vice- prefeita Adriane Lopes falou da importância do projeto. “Fico muito feliz por essa parceria, e por Campo Grande ser beneficiada com este importante projeto. Tenho certeza que essa unidade não foi só foi construída para esta gestão, mas estará contribuindo para o desenvolvimento das crianças e adolescentes que passarão por aqui por muitos e muitos anos.”

O projeto foi criado em 2008, pelo Instituto Sabin, e tem como objetivo, proporcionar melhorias nos atendimentos voltados a crianças e adolescentes em situação de violência, maus tratos ou negligência. No Brasil são 101 destes espaços, espalhadas por 12 estados da Federação.

De acordo com a Analista de Projetos Sociais do Instituto Sabin, Lian Carvalho, a Ludoteca auxilia no trabalho desenvolvido pelos profissionais. “A ludoteca conta com materiais que foram pensados por psicólogos e assistentes sociais para minimizar o impacto no atendimento de crianças, sendo uma ferramenta no trabalho que já é realizado pelas psicólogas”, informa.

Para o coordenador Estadual do Instituto Sabin, Hugo Leonardo, parcerias como esta são importantes para as ações desenvolvidas. “Cada brinquedo desses tem uma finalidade e o Instituto desenvolveu a ideia deste projeto depois que descobrimos que uma de nossas colaboradoras passou por uma situação de abuso quando criança, e usou desse fato para ajudar outras crianças e adolescentes.”, destacou Hugo.

Campo Grande conta com 3 unidades, sendo elas no Conselho Tutelar Centro, na DEPCA – Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e a recém implantada, no CREAS Sul.