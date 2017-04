Centro de Pesquisa do Pantanal inicia na Uems ciclo de oficinas em defesa das Áreas Úmidas no Brasil

Campo Grande (MS) – Os pesquisadores do Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP) iniciam, nesta terça-feira (25), um ciclo de oficinas, em todo território nacional, que vai ajudar a melhorar o sistema de “Classificação e Delineamento das Áreas Úmidas Brasileiras”, publicado em março de 2015.

As Áreas Úmidas (AUs) cobrem cerca de 20% do território brasileiro, tendo papel importantíssimo no ciclo hidrológico, pois estocam o excesso de água durante as chuvas pesadas, para, logo a seguir, promover a lenta liberação deste líquido para os riachos e rios, diminuindo desta forma os riscos de inundações e secas extremas e fornecendo água limpa para o meio ambiente e o ser humano. Além disso, ajudam no reabastecimento do lençol freático e influenciam de maneira positiva o clima local e regional.

Para a pesquisadora associada ao CPP, Cátia Nunes, que vai coordenar a oficina em Campo Grande, o encontro vai contar com a comunidade científica das instituições Embrapa Pantanal, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

“Vamos ouvir sugestões, pois sabemos que o Pantanal não é homogêneo, existem mais de cinquenta macrohabitats, que são áreas geográficas com características semelhantes”, afirmou Cátia. Ela ainda ressaltou que o sistema de classificação e delineamento de Áreas Úmidas é importante para embasar a Lei do Pantanal, porque as unidades de classificação estão propostas como unidades de gestão.

O encontro acontece das 8h30 às 17h, no campus da Uems, localizado na Avenida Dom Antonio Barbosa, 4155, Campo Grande.

Texto e foto: André Mazini – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), com informações da Assessoria de Comunicação do CPP

Veja Também

Comentários