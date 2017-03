Centro de Múltiplo Uso ‘Picolé’ reúne alunas para comemorar Dia da Mulher

O Centro de Múltiplo Uso João Renato Pereira Guedes, o Picolé, amanheceu em festa nesta terça-feira (7), quando promoveu um evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Cerca de 80 mulheres que fazem parte do espaço foram recepcionadas com um café da manhã, com direito a cuidados com a beleza e sorteio de brindes.

Com a presença da vice-prefeita Adriane Lopes, da primeira-dama de Campo Grande e presidente de honra do FAC Tatiana Trad, e da secretária de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari de Carvalho e Silva, as convidadas especiais receberam cuidados estéticos como esfoliação e revitalização fácil, escova e maquiagem. Também foram sorteados acessórios e cosméticos.

A coordenadora do Centro de Multiplo Uso, Ediele Rosalen, defende esse tipo de atividade, na busca do resgate da autoestima das mulheres, principalmente na terceira idade. “Hoje elas saíram daqui maquiadas, com a pele tratada. Mas, principalmente, tiveram momentos de alegria durante a nossa confraternização. Esse cuidado com a beleza e saúde é importante e a nossa finalidade é não apenas promover atividades focadas na saúde, mas também cuidar do bem estar físico e emocional dos nossos alunos”, defende Ediele, que anunciou a inserção de novos cursos como culinária, hidroginástica, balé e judô na grade de cursos oferecidos pela entidade.

Parceiros

Ediele fez questão de destacar a participação da sociedade no funcionamento do Espaço multiuso. “A sociedade campo-grandense é solidária e reconhece a importância das atividades desenvolvidas aqui no Picolé. Neste sentido, os nossos parceiros fizeram questão de participar desse momento especial com a doação desde os alimentos, os brindes e materiais que foram usados para desenvolver as atividades nesta manhã. Agradeço esse carinho dos parceiros, que sem dúvida têm uma participação significativa no funcionamento do nosso centro de múltiplo uso”, considera a coordenadora do Picolé.

O Centro de Múltiplo Uso Picolé está localizado no bairro Estrela do Sul, em Campo Grande. O espaço cultural possui uma área de 440,89 m², e conta com teatro de arena, hall social com espaço para exposições, sala de oficinas, biblioteca, sala de múltiplo uso, setor administrativo, sala de equipamentos, copa, além de sanitários adaptados masculino e feminino.

O local abriga atividades culturais, esportivas, recreativas, cursos de artesanato, culinária, além das aulas de dança voltados para todas as idades

