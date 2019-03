Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo inicia 2019 com sistemas elétricos revitalizados

Projeto de eficiência energética aprovado no ano passado - Arquivo

Nesta terça-feira (12), a Energisa vai entregar ao Governo do Estado a obra de revitalização no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, por meio de recursos do Programa de Eficiência Energética - PEE da concessionária, que segue regulamentação emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

O projeto de eficiência energética aprovado no ano passado soma o investimento de R$ 798 mil e possibilitou a substituição de luminárias, lâmpadas, reatores e centrais de ar condicionado com baixo rendimento.

O investimento permitiu a instalação de 588 luminárias LED e 848 lâmpadas LED de alta tecnologia, além de 11 centrais de ar condicionado eficientes e 5 equipamentos de ar condicionado tipo split inverter com Selo Procel de Economia de Energia.

A economia de energia prevista é de 307,93 MWh/ano. “O projeto proposto pela Energisa, foi baseado em levantamentos de campo e informações prestadas pela administração, buscou medidas para o combate ao desperdício de energia elétrica nas instalações do Centro de Convenções, relativas ao uso final de energia elétrica”, diz o coordenador de Eficiência Energética, Emerson Nantes.

“Além do menor consumo, a iniciativa garante mais conforto e segurança aos servidores e visitantes proporcionando um ambiente melhor por meio de um serviço de excelência aos eventos de negócios, culturais e artísticos”, finaliza o diretor técnico e comercial da Energisa, Paulo Roberto dos Santos.