Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo é revitalizado com equipamentos de última geração

Investimento de R$ 798 mil vai gerar economia de 307,93 MWh/ano.

Campo Grande (MS) – Considerado um dos mais importantes equipamentos de turismo de eventos do Centro Oeste, o Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo recebeu oficialmente esta semana a obra de revitalização das luminárias, lâmpadas e equipamentos de ar-condicionado eficientes, de alta tecnologia e com Selo Procel de Economia de Energia. No ano passado, o Centro de Convenções foi selecionado para receber os recursos oriundos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da concessionária, que segue regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Foram instaladas 588 luminárias LED e 848 lâmpadas LED de alta tecnologia, além de 11 centrais de ar-condicionado eficientes e cinco equipamentos de ar condicionado tipo split inverter com Selo Procel de Economia de Energia. A obra de revitalização contou com investimentos de R$ 798 mil. A substituição dos equipamentos deve gerar economia de energia de 307,93 MWh/ano e uma redução dos custos com operação e manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse do Centro de Convenções.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, destaca a importância da parceria entre o Governo do Estado e a Energisa para concretizar a modernização do espaço. “Nossa cidade é muito quente e o Centro de Convenções é uma joia que temos no Estado. Estamos felizes pelo conforto oferecido aos nossos usuários e pela redução de custo que teremos com a alta eficiência de energia dos equipamentos”.

O diretor Técnico e Comercial da Energisa, Paulo Roberto dos Santos, explica que a Companhia se preocupa em racionar o consumo de energia para preservar o País. “O Brasil precisa de energia em todos os segmentos e não podemos desperdiçar um produto que é tão escasso ultimamente. Queremos que a população sul-mato-grossense tenha conforto e comodidade no Centro de Convenções, mas sobretudo, que realize o consumo eficiente da energia para que não falte lá na frente”.

De acordo com o coordenador e Eficiência Energética, Emerson Rivelino Nantes Alves, a Energisa realiza uma vez por ano a Chamada Pública de Projetos (CPP), que possibilita aos clientes apresentarem projetos de Eficiência Energética. No ano passado, o Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo foi selecionado para receber os recursos oriundos do PEE da concessionária, que segue regulamentação da Aneel.

“Foi feito um estudo para dimensionar corretamente os equipamentos utilizados neste projeto e, inclusive, os colaboradores do Centro de Convenções foram treinados para operacionalizar os sistemas. A vida útil, por exemplo, do ar-condicionado instalado no Centro de Convenções é de 25 anos, portanto, obedecendo todos os critérios de manutenção nesses 25 anos, será mantida também a economia de energia prevista no projeto”, esclarece.

Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

Um dos maiores Centro de Convenções do Centro-Oeste, já foi premiado diversas vezes e os prêmios que se destacam são: Prêmio Imprensa de Turismo, pela Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo (1994); Troféu de Qualidade Lojista, pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande/MS; Jacaré de Ouro Prêmio Caio 2002; Jacaré de Prata Prêmio Caio 2003 e Jacaré de Prata e Ouro Caio 2004.

Desde sua inauguração, recebeu inúmeros shows, espetáculos, congressos, simpósios e palestras com figuras de nome nacional e internacional, tornando Mato Grosso do Sul e, consequentemente, Campo Grande, um roteiro para grandes eventos de negócios, culturais e artísticos do Brasil.

O Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo é administrado pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), órgão oficial do turismo de MS, vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), com informações da Energisa

Fotos: Fundtur-MS