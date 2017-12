Centro de compras participa de campanha para doação de próteses neste Natal

A iniciativa existe há cerca de quatro anos, confeccionando próteses mamárias para serem doadas a mulheres que fazem tratamento para o câncer de mama e realizam a mastectomia (cirurgia para retirada do seio). - Divulgação

Quem passar pelo Shopping Campo Grande nesta semana tem a chance de tornar seu Natal ainda mais especial. Além das opções de compras e atrações para aproveitar o fim de ano, em uma parceria com o Rotary Club de Campo Grande, o Shopping está arrecadando doações em prol da iniciativa Mãos Habilidosas, da Associação de Famílias de Rotarianos Casa da Amizade. O ponto de arrecadação é na Praça Central, junto ao balcão de fotos do Papai Noel.

A iniciativa existe há cerca de quatro anos, confeccionando próteses mamárias para serem doadas a mulheres que fazem tratamento para o câncer de mama e realizam a mastectomia (cirurgia para retirada do seio). O objetivo é devolver a confiança de pacientes e contribuir no tratamento contra o câncer, fortalecendo a autoestima dessas mulheres. Todas as quartas-feiras, voluntários se reúnem para produzir as próteses.

Segundo a coordenadora do projeto, Maria Olga Mandetta, a ideia veio da Casa da Amizade de São Paulo, onde ela conheceu a iniciativa e decidiu trazer para Campo Grande, e por consequência, para todo o Estado. “É um trabalho muito gratificante. É emocionante ver a alegria no rosto das mulheres quando recebem a prótese e o quanto isso é importante para elas”. As próteses são doadas para a Rede Feminina do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, o setor de oncologia da Santa Casa e outras instituições voltadas ao tratamento do câncer, tanto na Capital quanto no interior, além de mulheres que vão diretamente à Casa da Amizade.

Para ajudar, basta depositar qualquer quantia na casinha que está junto ao Papai Noel, na Praça Central do estabelecimento. Os clientes que comprarem a foto impressa com o Papai Noel, ao custo de R$20,00, podem receber também a versão online, ao custo de R$ 5,00, que são revertidos para o projeto.

Serviço

Arrecadação para o projeto Mãos Habilidosas

Data: até dia 24/12

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande, junto ao Papai Noel.