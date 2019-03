Centro de Apoio ao Trabalho em SP oferece 2,4 mil vagas de empregos

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe), vinculado à prefeitura da capital paulista, oferece 2.471 vagas de trabalho. Os salários chegam a R$ 2,9 mil, para quem tem formação de farmacêutico.

Com 191 vagas disponíveis, o cargo de atendente de telemarketing tem remuneração de R$ 1.016,00. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter finalizado o ensino médio e não é exigida experiência anterior. Para o posto de auxiliar de limpeza, com 126 vagas abertas, o salário é de R$ 1.213,00. O candidato precisa ter concluído o ensino fundamental. Não é exigida experiência anterior na área.

Todas as vagas estão disponíveis nas 24 unidades dos CATes na capital paulista. Para ser atendido, é necessário levar o RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. Para quem não tiver os últimos dois documentos, a emissão é feita na hora com a apresentação de uma foto 3x4 recente. A lista completa das vagas e os endereço dos centros podem ser encontrados na internet.