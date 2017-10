Centro Cultural oferece curso gratuito de Fotografia que aborda Linguagem e Iluminação para Estúdio

A atividade oferece ainda a oportunidade de produção com iluminação profissional e de alguns equipamentos de estúdio. - Divulgação

O Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio do Programa Educativo oferece o “Curso de Fotografia: “Linguagem e Iluminação para Estúdio”, direcionado para pessoas a partir de 12 anos e será ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe. As aulas acontecem gratuitamente de nos dias 07,08 e 09 de novembro, das 18h30 às 21h30. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas pelo site www.centrocultural.ms.gov.br na quarta-feira (1º de novembro) a partir das 16h30.

Este módulo do Curso de Fotografia do Centro Cultural é dirigido a fotógrafos amadores e profissionais que querem se aprofundar na linguagem da fotografia, apresentando os principais questionamentos sobre o fazer fotográfico, a questão da representação numa perspectiva histórica, as categorias estéticas e o uso das cores. A atividade oferece ainda a oportunidade de produção com iluminação profissional e de alguns equipamentos de estúdio.

O curso de Fotografia nesse segundo semestre está dividido em quatro partes: Câmera de Celular em agosto, Câmera Semiprofissional e Reflex em setembro, Edição de Imagens em outubro e Linguagem e Iluminação para Estúdio em novembro.

O curso foi desenvolvido a partir de experiências de ensino de fotografia dos ministrantes desde 2008 e tem por objetivo do curso é introduzir o participante nos princípios da arte da fotografia. As etapas são desenvolvidas de maneira independente, sendo que o participante possa optar por realizar aqueles módulos que têm interesse sem prejuízo de aprendizagem.

Professor: Alexandre Sogabe é gestor de Artes pela FCMS, possui graduação em Artes Visuais pela UFMS (2006), especialização em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas pela UNB (2010) e Mestrado em Estudos de Linguagens com tema em Fotografia (2014). Desenvolveu os módulos: Fotografia com Câmera Reflex, Edição de Imagem com Software Livre e Iluminação, Linguagem para o Curso de Fotografia do Museu da Imagem e Som de MS e o Curso de Fotografia com Câmera Reflex (2013) e Técnico em Processos Fotográficos (2015) para o Senac e coordenou o 1º, 2º e 3º Concurso de Fotografias Patrimônio Histórico e Cultural de MS – Nossa Identidade (2012,2013 e 2014). Ministrou a disciplina de Fotografia em Publicidade e Propaganda na Anhanguera-Uniderp (2010 e 2015), e cursos menores nas cidades de Bodoquena, Bonito, Corumbá e Dourados, além de três edições do Festival de Arte e Tecnologia da UFMS com oficinas de fotografia.

Serviço: O curso terá certificado, são oferecidas 25 vagas e as inscrições devem ser realizadas pelo site www.centrocultural.ms.gov.br no dia 1º de novembro a partir das 16h30. Os inscritos deverão trazer câmera compacta, reflex ou semiprofissional. O Centro Cultural José Octávio Guizzo está localizado na Rua 26 de agosto, 453. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3317-1795.