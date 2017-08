Centro Cultural abre nova turma para Curso de Fotografia com câmera de celular

O Centro Cultural José Octávio Guizzo, ligado à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), abre este mês uma nova turma do curso de Fotografia com Câmera de Celular, ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe.

Direcionadas para maiores de 12 anos, as aulas são gratuitas e acontecem de 8 a 10 de agosto, das 18h30 às 21h30. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas pelo site no dia 3 de agosto, a partir das 16h30.

O curso de Fotografia com Câmera de Celular tem como objetivo contribuir com o enriquecimento da utilização de dispositivos móveis. Será desenvolvido um conteúdo voltado a iniciantes, que receberão informações sobre enquadramento, regra dos terços, balanço de branco, compensação de exposição e uma breve atividade voltada à edição.

O Curso de Fotografia do Centro Cultural está dividido em quatro partes: Fotografia com Câmera de Celular (em agosto), Câmera Semiprofissional e Reflex (em setembro), Edição de Imagens (em outubro) e Linguagem e Iluminação para Estúdio (em novembro).

Desenvolvido a partir de experiências de ensino de fotografia dos ministrantes desde 2008, o Curso de Fotografia tem por objetivo apresentar os princípios da arte. As etapas são desenvolvidas de maneira independente, sendo que o participante pode optar por realizar aqueles blocos que têm interesse sem prejuízo de aprendizagem.

Alexandre Sogabe é Gestor de Artes pela Fundação de Cultura e possui graduação em Artes Visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em 2006, especialização em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas pela Universidade de Brasília (UnB), em 2010, e Mestrado em Estudos de Linguagens com tema em Fotografia, em 2014.

Desenvolveu os módulos Fotografia com Câmera Reflex, Edição de Imagem com Software Livre e Iluminação, Linguagem para o Curso de Fotografia do Museu da Imagem e Som de MS e o Curso de Fotografia com Câmera Reflex (2013) e Técnico em Processos Fotográficos (2015), coordenando também o 1º, 2º e 3º Concurso de Fotografias Patrimônio Histórico e Cultural de MS – Nossa Identidade (2012,2013 e 2014).

Ministrou a disciplina de Fotografia em Publicidade e Propaganda na Anhanguera-Uniderp (2010 e 2015), e cursos menores nos municípios de Bodoquena, Bonito, Corumbá e Dourados, além de três edições do Festival de Arte e Tecnologia da UFMS com oficinas de fotografia.

O curso terá certificado e oferecerá 30 vagas. Excedendo o número de vagas será criada uma lista de espera para casos de desistência. As inscrições devem ser realizadas pelo site no dia 3 de agosto a partir das 16h30.

Os inscritos deverão trazer celulares com sistema Android e aplicativo “Open Câmera” instalado. O Centro Cultural José Octávio Guizzo está localizado na rua 26 de agosto, 453 Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795.

