Centenas de pessoas participam de protesto contra Mariano Rajoy na Espanha

Centenas de espanhóis foram às ruas em Madri em apoio a um voto de não-confiança contra o primeiro-ministro do país, Mariano Rajoy, em um movimento organizado pelo partido de esquerda Podemos.

O partido organizou o evento no sábado para impulsionar a ação contra o governo de Rajoy, atingido por uma série de escândalos de corrupção.

O protesto, sob o slogan "temos de tirá-los do poder" ocorreu na praça Puerta del Sol, no centro da capital espanhola.

O Podemos registrou sua intenção de levar uma moção de desconfiança ao Parlamento na sexta-feira. A moção é aprovada ou rejeitada através de votação. Nenhuma data foi estabelecida, mas há poucas chances de a votação efetivamente ocorrer. O Podemos conta apenas com 71 membros no Parlamento, e necessitaria do apoio de outros partidos para chegar à maioria, de 176 votos. Nenhum outro grande partido afirmou que irá apoiar a ação. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários