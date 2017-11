Centenas de famílias em Aparecida do Taboado comemoram conquista de novas moradias

Aparecida do Taboado (MS) – Com um sorriso estampado no rosto, Elicácia Natanailde Barbosa de Souza, chegou ao evento de entrega de casas na manhã desta quinta-feira (30.11), em Aparecida do Taboado. Acompanhada do marido e das três filhas, ela comemorava a primeira casa própria de sua vida. Assim como essa, outras 326 famílias foram beneficiadas com novas moradias, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, em parceria dos governos Federal, Estadual e da Prefeitura. Os investimentos são de R$ 19.283.542,53.

Elicácia, o marido Wesley de Oliveira Silva e as filhas Natiele, Natália e Manoela, eram só alegria. Durante a entrega das chaves, as crianças faziam planos para o quarto novo. “Primeiro agradecer a Deus por realizar o sonho maravilhoso de receber a casa própria. Depois de nove anos na espera, nós conseguimos. É a emoção mais linda do mundo, não dá nem para falar. Agradecer ao prefeito, Robinho Samara, ao governador, Reinaldo Azambuja, que contribuíram com o dinheiro para que a gente pudesse estar aqui hoje recebendo essas casas e a todos que trabalharam para realizar esse sonho. Até agora, eu estava pagando R$ 300 de aluguel. Com esse dinheiro vou poder pagar a prestação da minha casa e comprar roupa e sapato para ficar bonita”, comemorou.

Para Adriana Aparecida Gonçalves dos Santos, 39 anos, mãe de dois filhos, a notícia da casa nova foi uma surpresa. “Foram me avisar no meu trabalho. Demorei para acreditar que fosse verdade. É a primeira casa própria que eu tenho na vida. As crianças já pensaram até na cor das paredes do quarto. Estou muito feliz, ninguém faz ideia. Há muito tempo que estou inscrita. Ainda nem estou acreditando que esse dia chegou. Feliz demais mesmo”, disse.

Dona Laudimira Lourenço da Costa, 63 anos, conta que essa é a primeira casa própria que ela e o marido vão ter, em todo o tempo que estão juntos. “Vou morar com o marido nessa casa. É nossa primeira casa própria. Éramos só nós dois, mas agora uma das minhas filhas está separando e vai poder vir fazer companhia para a gente até conseguir a casa dela. A festa de inauguração é a emoção de receber essa moradia. Pagamos aluguel há 39 anos. O dinheiro que vamos economizar, vou mandar murar a casa porque a churrasqueira eu já tenho”, festejou.

Fernanda da Cruz Sena, 25 anos, disse que a casa própria representa um porto seguro para sua família. “Passei um bom tempo esperando desde que me inscrevi. Morava de aluguel. Agora o dinheiro eu vou poder juntar para fazer melhoria na casa, comprar umas roupinhas novas. A casa própria para mim representa um porto seguro, é o que vou poder deixar para meu filho. É um grande passo na minha vida, porque não sei quando ia poder ter uma casa dessas. Ter o dinheiro para comprar ia ser muito difícil. Agora, vou comemorar muito porque essa foi uma oportunidade para nós, a realização de um sonho”, pontuou.

Conforme o governador Reinaldo Azambuja, a grande parceria com o município já proporcionou, além da entrega de moradias populares, outras obras importantes para o desenvolvimento local como saneamento, esgotamento, estação de tratamento, rede coletora, reservação de água, asfalto, drenagem, revitalização de ruas, recapeamento, estradas, ponte de concreto, entre outras.

“Nós hoje temos uma grande parceria com os 79 municípios. Aparecida do Taboado é uma terra de gente querida, que nos recebe sempre com muito carinho. Ter uma casa própria, poder melhorar as condições de vida e sair do aluguel é um sonho para muitas famílias no Brasil e isso só foi possível graças a essa parceria e esforço do Governo Federal, do Estado e da Prefeitura. Quando a gente junta esforços, a gente resolve problemas. Parabenizo a todos os contemplados e principalmente a todos os trabalhadores que realizam essa obra tão importante que dá dignidade para centenas de famílias”, reforçou.

Dos R$ 19.283.542,53, a construção das 327 unidades habitacionais contou com R$ 18.312.000,00 em aporte financeiro da União, R$ 874.674,21 do Governo do Estado e R$ 96.868,32 da Prefeitura.

O prefeito de Aparecida do Taboado, Robinho Samara, se emocionou ao falar das lágrimas estampadas no rosto de muitas famílias presentes. “Mais um sonho realizado para 327 famílias do município. Essas lágrimas estampadas no rosto de vocês hoje aqui são de alegria, de felicidade. Quero agradecer o apoio da família da tia Chica, que está aqui. Tenho orgulho de poder dar melhores condições de vida a nossa população. Só temos a agradecer. Aparecida do Taboado é o 4º polo industrializado de Mato Grosso do Sul, o 2º município em geração de emprego no Estado. Nosso povo é trabalhador e esses números nos enchem de orgulho porque cada um faz sua parte. Juntos vamos trazer ainda mais satisfação para nossa gente”, afirmou.

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, agradeceu a recepção e disse estar contente pela primeira entrega de casas de sua gestão ter sido em Aparecida do Taboado. “Estamos muito felizes por estar aqui, não apenas entregando casas, mas realizando sonhos de mais de 350 famílias. Agradecemos o empenho da família da dona Chica e por conhecer tantas histórias de superação. Desejo que vocês sejam muito felizes”.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, reforçou as famílias contempladas a importância de pagar em dia as prestações. “Com o dinheiro dessas parcelas é que a Caixa consegue financiar cada vez mais moradias nos 27 estados brasileiros. Então, paguem a prestação para que outras famílias possam ter a oportunidade que vocês estão tendo hoje. Cuidem, ajudem a Prefeitura a tomar conta do condomínio de vocês. E o mais importante: não vendam, não troquem, não aluguem, porque nós fizemos essa obra acreditando em vocês. Quero que neste Natal, essa casa seja o maior presente de todos”, pontuou.

Construídas por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, as moradias fazem parte do residencial Tia Chica e Tia Chica II, com 224 novas moradias e 103 residências, respectivamente. Localizadas no Jardim das Flores, as casas contam com calçada, forro e aquecedor solar de água. Cada moradia possui 42,41 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e hall, além de toda infraestrutura (asfalto, iluminação, esgoto e água), em terreno cedido pela Prefeitura. Veja mais fotos.

