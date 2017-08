Mais de 600 acadêmicos são contemplados com o Programa Vale Universidade

As bolsas do programa do Governo de Mato Grosso do Sul, o Vale Universidade, vão mudar a vida de mais 674 acadêmicos. Isso porque, na tarde desta segunda-feira (21.8) os jovens assinaram o contrato de adesão ao programa em solenidade na Escola do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), do bairro Guanandi. De acordo com a vice-governadora Rose Modesto, estudantes das faculdades públicas recebem bolsa para realizar estágios em órgãos estaduais e os acadêmicos das instituições particulares têm o custo da mensalidade reduzido a 10%.

A vice-governadora pondera que mesmo em um momento difícil da economia do Estado e do Brasil, o governador Reinaldo Azambuja decidiu, no início de sua gestão, ampliar os investimentos na área de Educação.

“Na área da Educação os investimentos só ampliaram e o Vale Universidade é um exemplo disso. O programa vai fazer a diferença na vida desses jovens e também para nós enquanto governo. Os alunos recebem a bolsa e a contrapartida que dão é trabalhar como estagiários nas próprias estruturas de governo. Ganha todo mundo e fortalece o conhecimento. Mato Grosso do Sul aposta na educação como meio, inclusive, de gastar menos com outras políticas públicas como segurança, por exemplo. É a visão de um governo que quer ver o Estado crescer” declarou Rose Modesto.

Considerados aptos a participar do programa de estágios, os estudantes matriculados nas universidades públicas recebem o benefício mensal (bolsa) de R$ 684 para auxiliar nos estudos. Para as faculdades particulares, o Governo do Estado paga 70% da mensalidade; outros 20% ficam a cargo das instituições de ensino superior conveniados; o acadêmico só irá arcar com 10% do valor mensal do curso. Em contrapartida, os beneficiários prestam serviço (estágios) nos estabelecimentos públicos estaduais, de acordo com a área de ensino em curso.

Para a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre, o resultado do processo seletivo foi bastante satisfatório. “O Vale Universidade é um programa de destaque dentro da nossa secretaria pelo alcance que tem e contribui muito com o nosso Estado. A importância é imensurável. O acadêmico tem contato com a prática já no início do curso e isso dá respaldo quando entrar no mercado de trabalho. O programa tem todos os critérios para seleção, para que possamos dar oportunidade àqueles que tem mesmo necessidade por estar em estado de vulnerabilidade social”, afirmou a secretária.

Sem condições de pagar a faculdade, a acadêmica de letras Cintia Duarte, 19 anos, conta que está aproveitando bastante a oportunidade concedida pelo Governo. “Estou adorando. Faço o curso de Letras na Universidade Católica Dom Bosco e sem a bolsa do Vale Universidade não teria condições de pagar. Na minha sala somos duas alunas que tem o benefício. É muito importante esse apoio do Reinaldo Azambuja para minha formação”, falou.

A acadêmica Vitoria Estefani Moura Ribeiro, 18 anos, está cursando enfermagem na Facsul e diz que a família está muito contente com a bolsa de estudos. “É ótimo mesmo. Todos da minha casa ficaram muito contentes porque sem o Vale Universidade não teria condições de pagar. Isso representa muito para mim e para minha família. É a base de todo meu futuro. Se não fosse a bolsa eu teria que trancar os estudos”, disse.

Estiveram presentes durante a solenidade a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Nobre; superintendente de Projetos Especiais, Eliane Alcarás, e a coordenadora dos programas Vale Universidade e Vale Universidade Indígena, Karla Sandim.

O que é o Programa Vale Universidade?

O Programa Vale Universidade, instituído pela Lei n. 3.783, de 16 de novembro de 2009, e regulamentado pelo Decreto Estadual n. 13.071, de 24 de novembro de 2010, é implementado, coordenado e administrado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), com o objetivo de oferecer ao acadêmico universitário de baixa renda a oportunidade de aprimorar sua formação profissional, mediante concessão de benefício social.

Requisitos

Para fazer jus ao benefício, os acadêmicos devem possuir renda individual igual ou inferior a R$ 1.448,00 e renda familiar mensal não superior a R$ 2.896,00; não possuir outro curso de graduação; ter residência fixa em Mato Grosso do Sul há mais de dois anos ou, ainda, não ser beneficiado por qualquer outro tipo de benefício de auxílio financeiro com a mesma finalidade do Vale Universidade.

Os estágios são cumpridos em carga horária de 20 horas semanais, cumpridas em jornadas de quatro horas diárias no período matutino ou vespertino, compatíveis com o horário escolar, nas instituições indicadas pela Sedhast, por intermédio da Superintendência de Projetos Especiais, a qual compete estabelecer os demais procedimentos para a efetivação do cumprimento do estágio.

Texto: Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Leka

Veja Também

Comentários