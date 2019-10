Centelha MS: ideias de 25 municípios passam para a próxima etapa

Campo Grande (MS) – Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul desta terça-feira (15.10) o resultado preliminar da Fase 1 do Programa Centelha MS, no qual as duzentas ideias mais bem avaliadas passaram para a próxima fase do Programa.

O período para recurso para esta etapa é de 16/10/2019 a 25/10/2019. O resultado final da Fase 1, pós-recurso, será publicado no dia 31/10/2019.

Clique AQUI para ver o resultado.

Em Mato Grosso do Sul foram 564 ideias submetidas provenientes de 34 municípios do Estado, uma média de 20,5 propostas a cada 100 mil habitantes. Passaram para a fase 2 ideias submetidas em 25 municípios de MS: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Jardim, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Coxim, Itaquiraí, Miranda, Bonito, Naviraí, Nova Andradina, Ivinhema, Caarapó, Amambai, Três Lagoas, Batayporã, Rio Brilhante, Aparecida do Taboado, Itaporã, Mundo Novo, Sidrolândia, Maracaju e Chapadão do Sul.

Na terceira etapa, 100 propostas continuam na disputa, e na fase final, as 28 ideias vencedoras receberão até 60 mil reais em subvenção econômica cada uma, além de todos os processos de acompanhamento e capacitações oferecidas pelo Programa.

De acordo com o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, o número de ideias submetidas em Mato Grosso do Sul vem para provar a vocação empreendedora de nosso Estado.

“Até o momento, levando-se em consideração o número de ideias submetidas a cada 100 mil habitantes, Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior participação no Centelha. Que este Programa faça jus ao nome, que seja a primeira faísca, o primeiro passo para o fortalecimento de nosso ecossistema de inovação”, afirma o presidente.

O Programa Centelha é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). As fases do Centelha são operacionadas pela Fundação CERTI e executadas em Mato Grosso do Sul pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect), órgão vinculado ao Governo do Estado por meio da Semagro.

Assessoria de Comunicação da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect)

Foto: Arquivo