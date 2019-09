Censo Demográfico: 871 mil domicílios serão visitados em MS

Na 1ª reunião, Reinaldo Azambuja destaca importância do Censo Demográfico para políticas públicas

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul deu a largada na preparação para o Censo Demográfico 2020 com a primeira reunião, realizada nesta segunda-feira (30.9) na governadoria. No estado, 871.337 domicílios serão visitados.

Durante o evento, o governador Reinaldo Azambuja destacou a importância de ter um raio-x da população brasileira. “É necessário o engajamento de toda a sociedade. São dados extremamente relevantes para as políticas públicas de saúde, segurança e desenvolvimento das regiões. A qualidade da informação é essencial”, disse.

Os recenseadores vão passar por 71 milhões de domicílios e vão contar com 6.100 postos de coleta em 5.570 municípios. De acordo com o superintendente do IBGE, Mário Alexandre Pinna, toda a operação será informatizada e o trabalho de coleta monitorado por GPS.

A coleta de dados será realizada entre agosto e outubro de 2020. Um concurso para contratação de funcionários temporários está em andamento. Durante a coleta, os recenseadores estarão identificados com colete, boné, crachá e computador de mão.

Participaram da reunião os secretários especiais Carlos Alberto de Assis e Pedro Chaves (Relações Institucionais), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Maria Cecília Amendola da Motta (Educação), deputado estadual Onevan de Matos, secretário-adjunto Ricardo Senna (Semagro) e o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Joilson Alves do Amaral, entre outras autoridades.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Fotos: Chico Ribeiro