Cenipa investiga pane com avião da Latam que fez pouso de emergência

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já abriu investigação para saber as causas da pane no Boeing 777 da Latam que levava 339 passageiros em um voo para Londres, capital inglesa.

O avião havia decolado do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, pouco depois da meia-noite, e teve que fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte-Confins, no começo da madrugada desta quinta-feira (21).

O Cenipa informou, por meio de nota, que uma equipa de investigadores esteve no local para uma ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave que, além dos passageiros, estava também com16 tripulantes a bordo.

“A ação inicial é o começo do processo de investigação e consiste no levantamento de dados e de evidências: os investigadores fotografam cenas, retiram partes da aeronave para análise, ouvem relatos de testemunhas e reúnem documentos. Os dados também estão sendo colhidos para classificar a ocorrência aeronáutica. O objetivo da investigação realizada pelo Cenipa é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram”, informou.

Segundo o órgão investigativo, ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), “a conclusão de qualquer investigação conduzida pelo Cenipa terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente”. Acrescentou que “o andamento da investigação poderá ser acompanhado no Painel Sipaer, na sua página na internet e entrar na opção buscar ocorrência.

Confins

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte opera normalmente nesta sexta-feira (21), depois do pouso emergência do avião da Latam. Segundo a BH Airport, concessionária que administra o terminal, a pista foi interditada às 1h43 dessa quinta-feira (20) e liberada totalmente para pousos e decolagens às 22h48. A concessionária informou que o reparo da aeronave, que teve vários pneus danificados, foi concluído às 21h58.

De acordo com a BH Airport, após o pouso de emergência, todos os passageiros e tripulantes foram retirados da aeronave em segurança e, em seguida, acionado o seu plano de emergência e instalado um gabinete de crise para prestar atendimento aos passageiros, suporte à companhia aérea e busca de soluções para normalizar as operações no menor tempo possível. “Às 11h45, esse trabalho resultou na operação parcial da pista, quando pousos e decolagens voltaram a ser realizados em segurança”.

A concessionária informou ainda que a movimentação de passageiros esta manhã foi intensa, mas normal para esta época do ano, quando muita gente viaja por causa das festas de fim de ano. Até as 10h havia sido registrado quatro voos atrasados e dois cancelamentos.

A Latam informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que todos os passageiros do voo foram transportados, ontem (20), para o Aeroporto de Guarulhos, onde embarcaram em outro avião da empresa para Londres. Segundo a companhia, a aeronave que apresentou pane permanece em Confins.