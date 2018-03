Cemtec prevê sol em todas as regiões de MS

Campo Grande (MS) – O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec) prevê um domingo (11.3) de sol forte em todas as regiões do Estado.

As nuvens podem aumentar no decorrer do dia e para o período da tarde são esperadas pancadas de chuva, em especial nas regiões Norte e Noroeste.

Confira a temperatura esperada:

Campo Grande – 23ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Dourados – 23ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Corumbá – 25ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Três Lagoas – 22ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Ponta Porã – 23ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Coxim – 23ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Fabio Pellegrini /arquivo