Cemtec prevê sábado de sol na maior parte de MS

A temperatura pode oscilar entre 15 e 34 c - Foto: Chico Ribeiro

O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec) prevê que neste sábado (24) haverá predomínio de sol em grande parte do Estado.

No entanto, de acordo com a especialista em Meteorologia, Franciane Rodrigues, há possibilidade de chuva para o extremo Norte sul-mato-grossense.

A temperatura pode oscilar de 15ºC a 34ºC nas diversas regiões, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para Campo Grande, a máxima prevista é de 32ºC e a mínima, de 18º.