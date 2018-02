Cemtec prevê chuva e tempo parcialmente nublado nesta segunda-feira

Campo Grande (MS) – O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec) prevê tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuva para esta segunda-feira (26.2).

Chuva de moderada a forte intensidade é esperada para a região Centro-Norte do Estado. Nas demais áreas, o tempo permanece parcialmente nublado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologista (Inmet), a temperatura máxima prevista é de 32ºC e a mínima de 18ºC. Na Capital, a máxima pode chegar a 30ºC. Já a mínima prevista é de 20ºC.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Geone Bernardo