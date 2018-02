Cemtec/MS prevê chuvas fracas em todas as regiões do Estado durante o Carnaval

Os foliões da região Sul e fronteira também devem ficar atentos para possíveis chuvas fortes - Foto: Chico Ribeiro

O carnaval começa, oficialmente, esta sexta-feira. Além dos desfiles das escolas de samba na Capital e em Corumbá, dezenas de blocos estarão distribuídos pelos demais municípios. De acordo com a previsão da meteorologista do Cemtec/MS, Franciane Rodrigues todas as regiões do Estado terão ocorrências de chuvas durante os cinco dias de folia.

Em Corumbá e região, onde acontece o terceiro maior Carnaval no país, as chuvas serão mais fortes.

Os foliões da região Sul e fronteira também devem ficar atentos para possíveis chuvas fortes.

Já na região norte do Estado estão previstas apenas chuvas fracas.

A meteorologista do Cemtec/MS destacou que os foliões da Capital e região também não escaparão do Carnaval chuvoso.

Conforme os dados do Cemtec/MS as temperaturas devem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 33 graus.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)