Ceinfs ganham parques de pneus construídos por detentos

O Centro de Educação Infantil (Ceinf) Professora Ayd Camargo Cezar, no Parque do Lageado e o Ceinf Paulino Romeiro Paré, no bairro Novo Minas Gerais, ganham brinquedos confeccionados com pneus produzidos por detentos. A iniciativa é resultado de parceria entre a Semed (Secretaria Municipal de Educação) e a Agepen (Agência Estadual de Assistência Penitenciária). Nestas quinta (24) e sexta-feira (25), às 14 horas, acontecem as solenidades de entrega.

A parceria, que vai beneficiar as crianças e contribuir com a ressocialização de detentos dos presídios da Capital, é fruto do projeto “Arte com Pneus”, desenvolvido pela Agepen. Nesse primeiro momento a entrega vai contemplar duas unidades que atendem, ao todo, 300 crianças, mas a ideia é que o projeto chegue a mais 25 unidades.

A proposta foi desenvolvida pelo Agente Penitenciário por Vinícius Saraiva de Oliveira e pelo professor da Rede Municipal, Felipe Augusto da Costa Souza. Após observar a importância dos parquinhos nos Ceinfs, os dois desenvolveram o projeto. A iniciativa busca trabalhar, ainda, o combate ao mosquito transmissor da dengue, já que os pneus em desuso e descartados muitas vezes de forma irregular, podem ser reaproveitados incentivando, também, a educação ambiental e a reciclagem.

A intenção é ampliar o espaço de recreação das crianças, envolvendo alunos, professores, funcionários, pais e comunidade presidiária, incentivando a participação cidadã na defesa do meio ambiente local, com foco na melhoria da qualidade de vida, além de ampliar o espaço de recreação dos alunos.

