Ceagesp vai reabrir às 14h desta quarta-feira

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp) comunicou que às 14h desta quarta-feira, 12, será reaberta, na capital paulista. A previsão é que o Entreposto Terminal São Paulo, no Bairro do Jaguaré, zona oeste, feche às 20h e reabra novamente à meia-noite.

Com isso, será permitida a entrada de caminhões para carga e descarga de frutas, legumes e verduras pelos portão 3 da Av., Dr. Gastão Vidigal 1946, e portão 13 da Avenida das Nações Unidas (Marginal Pinheiros).

Além disso, a feira de pescados, das 2h às 6h, e de flores, que funciona a partir das 2h no portão 7, ocorrerão normalmente. A partir da quinta-feira, 13, a previsão é ficar com entrada aberta 24 horas, até que o processo de abastecimento de mercadorias se normalize.

A Ceagesp estava fechada para limpeza e recolhimento dos alimentos estragados e contaminados por causa da enchente que afetou o entreposto nesta segunda-feira (10), em função das fortes chuvas que caíram em São Paulo.