Workshop teórico-prático de Meditação acontece nesta terça

Com vagas limitadas e grátis, estão abertas as inscrições para participação no Workshop Teórico-Prático: Meditação e Inteligência Emocional.

Essa é a hora de dar uma pausa no estresse, no cansaço e na correria do dia a dia, aprendendo diferentes técnicas de meditação e relaxamento, combinadas com a inteligência emocional.

Alguns dos temas que serão abordados: Assertividade e Empatia, A Meditação Integral e a Inteligência Emocional, Meditação Zen e Zazen, Práticas de Meditação e outros.

Duração prevista: de 8 a 9 aulas.

As vagas são limitadas, e para os que se inscreverem, não haverá nenhum custo. O evento é promovido pelo Centro de Estudos do Autoconhecimento.

Data-Início: 7 de março de 2017 – 3ª feira.

Horário: 19h30.

Informações e inscrições pelos telefones: 3306-4569/ 9.8112-2043/ 9.8128-8656.

