CDL Campo Grande convida empresas a participarem de campanha promocional do dia dos namorados

Em busca de melhoria nas vendas do comércio da capital, que tem sofrido muito com as crises econômicas dos últimos anos, e agora com a do novo coronavírus, a CDL CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande) irá realizar uma campanha promocional, cujo mote é “Amar faz muito bem” e tem como objetivo atrair consumidores para as lojas físicas da cidade.



O presidente da CDL CG, Adelaido Vila, lembrou que o comércio gera grande parte dos empregos diretos na capital. “Hoje o varejo gera mais de 300 mil empregos diretos, todo mundo conhece alguém que trabalha numa loja da cidade, então queremos que os consumidores percebam isso e que demonstrem seu amor pela nossa cidade, pelos amigos e familiares que tiram do comércio o seu sustento. Não se trata apenas de amor de namorados, mas de demonstrar e espalhar o amor, pela cidade, pelo próximo”.



A supervisora comercial da CDL CG, Sonia Maria, informou que a campanha promocional está aberta para todas as empresas da cidade, associadas ou não à CDL CG. “Queremos criar uma grande onda de amor, por isso quanto mais empresas participarem, mais os consumidores se sentirão atraídos a consumir”. Sonia também informou que serão sorteados vales compras pelas redes sociais.



A campanha promocional terá cunho social, uma vez que a participação dos lojistas está condicionada à contribuição do valor de R$ 50,00, para a composição dos vales compras e patrocínio nas redes sociais e também de uma cesta básica, que será doada a instituições de caridade que atendam às famílias campo-grandenses.



Para participar, a empresa deve procurar a CDL CG, por meio do telefone 99906-0055, com a Sonia.