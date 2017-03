CCR MSVia lança publicação para incentivar turismo

A CCR MSVia, concessionária responsável pela BR-163 em toda a extensão de Mato Grosso do Sul, lança esta semana uma publicação destinada a incentivar a visitação a cidades com potencial turístico no Estado. Nessa primeira edição da revista, que terá periodicidade anual, são destacadas 30 cidades, das quais 21 são diretamente servidas pela rodovia federal.

Segundo a Concessionária, a proposta da publicação é incrementar o uso da rodovia, cuja utilização principal é para o escoamento da produção agropecuária regional, como grãos e commodities. Com o incentivo ao turismo a empresa espera aumentar o fluxo de veículos pela BR-163/MS.

Editada em papel couche, com 16 páginas, a brochura tem 20,4 x 13,5 cm e será distribuída gratuitamente nas praças de pedágio e bases operacionais da empresa. A primeira edição é de 4 mil exemplares.

O periódico conta com minimapa da BR-163/MS, com destaque para as instalações de Bases Operacionais do Serviço de Atendimento ao Usuário, SAU, da CCR MSVia. O mapa também indica a localização das praças de pedágio e dos postos da Polícia Rodoviária Federal, além das principais interligações rodoviárias.

Na página 5, a publicação oferece uma subdivisão esquemática do Estado de MS com indicações das Regiões Turísticas por cores. São destacadas: Pantanal, Costa Leste, Vale do Aporé, Caminho dos Ipês, Bonito/Serra da Bodoquena, Caminhos da Fronteira, Vale das Águas, Grande Dourados, 7 Caminhos da Natureza/Cone Sul e Rota Norte.

As cidades destacadas pelo mapa são: Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Douradina, Dourados, Eldorado, Itaquiraí, Jardim, Jaraguari, Juti, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde de MT, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

Veja Também

Comentários