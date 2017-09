CCI Vovó Ziza comemora dez anos com muita dedicação para pessoas da terceira idade.

Este primeiro dia do mês de setembro foi de muita festa no Centro de Múltiplas Referências e Convivência do Idoso, Adalgisa de Paula Ferreira (Vovó Ziza), que completou 10 anos de existência com ações para as pessoas da terceira idade da Capital. O secretário Municipal de Assistência Social (SAS), José Mário da Silva, representou o prefeito Marquinhos Trad durante a solenidade comemorativa do local que com a presença de diversas autoridades.

O titular da SAS, José Mário da Silva destaca que os trabalhos do espaço de convivência do idoso é feito com muito amor, por parte dos 38 funcionários e também do prefeito Marquinhos Trad.

“Nesses dez anos do Centro de Convivência do Idoso foram inscritos aproximadamente 1500 pessoas. Atualmente 1400 frequentam o local, sendo com um rodízio de 700 de manhã e o mesmo número à tarde. Este espaço é visto com carinho pelo prefeito Marquinhos Trad. Na medida do possível atendemos as solicitações das pessoas que diariamente utilizam este espaço”, diz José Maria.

O CCI, conta com 17 atividades, entre elas: A hidroginástica, pilates, ginástica, alongamento, dança recreativa, natação, academia, coral, dança de salão, dana coreografada, malha, sinuca, bocha, voleibol, oficina de inglês, oficina do saber e oficina da memória.

Aos 74 anos, Clarindo Martins passa boa parte do tempo no CCI jogando partidas de sinuca. Para ele é uma terapia e a oportunidade de fazer novas amizades. “Aqui no CCI, a gente esquece os problemas. Eu mesmo até recuperei de uma depressão com uma simples conversa com os amigos”, comenta.

Na placa de entrada consta o objetivo do CCI, “Local onde as pessoas sonham, aprendem, exercitam-se e saboreiam com gratidão a dádiva de cada amanhã. Neste centro as rugas se iluminam e o coração sorri renovando a vida com doçura e novas descobertas”.

O CCI foi construído no prédio do antigo Grêmio Enersul que seria leiloado. A Prefeitura comprou o espaço, no qual foi transformado para as atividades direcionadas às pessoas da terceira idade.

O evento contou com a presença da deputada estadual Antonieta Amorim, vereador Valdir Gomes, vereadora Cida do Amaram, Secretário Especial de Segurança e Defesa Social (Sesde), Valério Azambuja, Subsecretária de Políticas para a Mulher (Semu), Carla Charbel Stephanini.

Veja Também

Comentários