Cavalo Crioulo será um dos destaques da Expogrande 2017

Paula Reis, com uma das premiadas éguas do plantel, Espoleta Invernada de S. Pedro / Divulgação

Tradicional familial sulista de criadores de cavalo da raça Crioulo, com um plantel reconhecido internacionalmente, traz para a Expogrande 2017 uma linhagem de grandes campeões. A Fazenda Divisas, em parceria com o Dr. Edmundo Ribeiro Rodrigues, médico catarinense, colocará em exposição a potranca Dádiva dos Quinhentos e Oito, descendente da Mañanero Que Lola, égua campeã da Paleteada Argentina, eleita por três vezes consecutivas o melhor animal desportista da Argentina.

Outra linhagem do plantel a ser apresentada na Expogrande deste ano é de origem chilena, o famoso Santa Isabel Calamar, atualmente um dos mais valorizados cavalo chileno da raça.

Alguns exemplares do plantel estarão disponíveis apenas para as provas e apresentação na Expogrande. Já, a égua Caprichosa do Quinhentos e Oito, magnífico exemplar e digna de atenção, será colocada à disposição para os interessados durante o leilão do Cavalo Crioulo Genética Aditiva e Convidados, que acontece no dia 1º de abril, às 20h, na Expogrande 2017.

O criador, Dr. Edmundo Rodrigues Filho, sócio-propietário da Fazenda Divisas, junto com outros colaboradores, estarão apresentando na Expogrande 2017, exemplares de qualidade ímpar. Um dos pioneiros no Estado do Mato Grosso do Sul a investir, acreditar e importar animais da raça Crioula para o estado, Edmundo Rodrigues, tem enorme admiração pela raça Crioula. “O cavalo Crioulo é forte e resistente, uma raça de fácil adaptação em qualquer região. É capaz de viver tanto no calor ou frio extremo. O cavalo tem uma funcionalidade inigualável na lida do dia a dia”, garante.

O médico veterinário Rodrigo Fialho de Carvalho, um dos colaboradores e responsável pelo zelo com a qualidade e saúde dos animais do plantel, tem notado que “a raça se aclimatou na região e tem ocupado um papel importante no trabalho com o gado, ou seja, a raça vem se aperfeiçoando com características físicas que a diferenciam nitidamente de qualquer outra raça de cavalo”, declara.

O cavalo Crioulo é uma raça dócil, por conta de sua longevidade, rusticidade, agilidade e resistência. É muito utilizada nos trabalhos pesados, na lida e manejo com o gado. Se treinado, pode se tornar atleta, com destaque em provas como a tradicional “Freio de Ouro”, popular no sul do País, além de provas de rédeas e laços.

Informações complementares sobre o plantel da Fazenda Divisas e colaboradores pelo telefone: (67) 99846-4849

