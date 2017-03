Cavalo Árabe reforça sua tradição na 18ª Expogrande Arabian Show, em Campo Grande

Mais de 70 animais são aguardados para competição, que promete empolgar os fãs do Cavalo Árabe em Mato Grosso do Sul / Divulgação

Abrindo as exposições do Cavalo Árabe pelo Brasil, Campo Grande (MS) receberá no dia 8 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, a 18ª Expogrande Arabian Show. O evento integra a Expogrande, uma das mais importantes mostras agropecuárias do Centro-Oeste brasileiro e conta com o apoio da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe.

Com mais de 3.000 animais de sangue árabe (Puro Sangue Árabe, Cruza-Árabe e Anglo-Árabe) o Mato Grosso do Sul é o quarto estado com mais animais da raça no Brasil.

“Pela primeira vez, nossa exposição, a ExpoGrande Arabian Show, abrirá o circuito nacional de competições do Cavalo Árabe. Estamos muito animados, pois contaremos com provas de Halter (Conformação), Cross Country, Salto e Tambor e Baliza, apresentando toda versatilidade do Cavalo Árabe”, comenta Walter Ribeiro, representante da Associação de Mato Grosso do Sul do Cavalo Árabe.

Mais de 70 animais são aguardados para competição, que promete empolgar os fãs do Cavalo Árabe em Mato Grosso do Sul. O jurado responsável será Iran Jorge, de Três Lagoas (MS). O evento é gratuito e aberto a todos os interessados.

Cavalo Árabe: Resistência diferenciada – Oriundo dos desertos do Oriente Médio, onde as temperaturas são altíssimas durante o dia e baixíssimas durante a noite, o Cavalo Árabe é conhecido por sua alta resistência. Os animais são acostumados com clima seco e quente, o que se traduz em vigor físico e ótimo desempenho na lida com rebanhos, até mesmo no trabalho de longa duração.

“O Cavalo Árabe inicia em Mato Grosso do Sul seu circuito de competições de Halter (Conformação) e Performance, que terá etapas em diversos estados do Brasil, especialmente nas regiões Sul e Centro-Oeste. Temos excelentes animais no Brasil, com destaque em competições nacionais e internacionais”, comenta Fábio Amorosino, presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe.

Mais informações sobre o Cavalo Árabe no site www.abcca.com.br ou pelo telefone (11) 3674-1744.

