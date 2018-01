Catar assina acordo com Omã em meio à crise com países vizinhos

O Catar assinou hoje (28) com Omã um memorando de entendimento nos setores de produção de alimentos, investimento conjunto e exportação de produtos, num momento em que o país continua afetado por um bloqueio comercial imposto por nações vizinhas do Golfo Pérsico desde junho do ano passado.

O Ministro de Agricultura e Pesca de Omã, Fuad al Sayuani, recebeu o ministro de Meio Ambiente do Catar, Mohamed al Romihi, para assinar o acordo, segundo informações divulgadas pela Agência EFE com base na agência oficial de notícias de Omã, ONA.

Os dois ministros concordaram em "abrir horizontes mais amplos" a fim de "melhorar a cooperação e o intercâmbio" entre os dois países.

Sayuani disse à ONA que a assinatura do memorando de entendimento "acontece no marco para estreitar relações bilaterais" entre Mascate e Doha.

Por sua vez, Romihi afirmou que "as relações estratégicas entre os dois países irmãos se encontram no nível mais alto", e mostrou a intenção de Doha de investir mais em Omã.

Arábia Saudita, Bahrein, Egito e Emirados Árabes Unidos romperam relações diplomáticas com o Catar em junho do passado e impuseram um bloqueio comercial ao país por seu suposto apoio a grupos terroristas, acusação que Doha nega.