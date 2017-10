Catalunha tem até segunda-feira para esclarecer independência, diz Rajoy

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, afirmou que o governo central deu ao presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, um prazo até a manhã de segunda-feira para esclarecer se ele declarou independência da região ou não.

De acordo com Rajoy, se a resposta do líder catalão for de que ele realmente declarou a independência, a Catalunha terá mais alguns dias para descartar a implementação da declaração. No entanto, se Puigdemont não retificar a independência, Rajoy afirmou que alguns poderes podem ser retirados da região.

Ambos os prazos foram incluídos em uma demanda formal enviada ao governo catalão. Rajoy anunciou a medida nesta quarta-feira, em uma ameaça velada para desencadear um artigo constitucional que poderia acabar com a suspensão dos poderes autônomos da Catalunha. Fonte: Associated Press.

