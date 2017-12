Catalães se manifestam em Bruxelas contra "abandono" pela UE

Dezenas de milhares de catalães se reuniram em Bruxelas nesta quinta-feira para protestar contra o que consideram seu abandono pela União Europeia, após o fracasso do plebiscito pela independência na região espanhola. A polícia da cidade informou que 45 mil pessoas participaram do ato, duas semanas antes de eleições regionais na Catalunha.

Os manifestantes marcharam no entorno das principais instituições da UE. Alguns deles levavam bandeiras catalãs e outros a da UE, com a palavra "vergonha" escrita.

O presidente catalão regional destituído, Carles Puigdemont, está em Bruxelas junto com quatro membros de seu conselho de ministros, também afastados. O quinteto teme ser preso se voltar à Espanha.

Muitos catalães são favoráveis à UE, mas se sentem decepcionados pela falta de mediação do bloco em seu conflito com Madri. Fonte: Associated Press.