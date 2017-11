Catalães chegam a Madri para depor, mas Puigdemont continua na Bélgica

Líderes catalães depostos chegaram hoje a dois tribunais em Madri para enfrentar possíveis acusações de motim por terem declarado a independência da região.

Vinte políticos regionais, incluindo o presidente deposto da Catalunha, Carles Puigdemont, foram convocados para depor à Justiça por motim e insubordinação relacionados à proclamação da independência catalã, no último dia 27.

Após a polêmica declaração, a Espanha decidiu assumir o controle da Catalunha, dissolver o Parlamento local e convocar eleições regionais para 21 de dezembro.

Puigdemont, que fugiu para a Bélgica com alguns de seus membros de gabinete, continuará no país e não comparecerá para o depoimento em Madri, segundo adiantou ontem seu advogado, o que poderá levar a Espanha a pedir sua prisão e a entrar com um pedido de extradição.

O grupo intimado para depor inclui os 13 integrantes do ex-gabinete de Puigdemont e seis parlamentares. Advogados dos parlamentares, porém, obtiveram hoje da Suprema Corte espanhola autorização para adiar o depoimento de seus clientes até o próximo dia 9.

O número 2 de Puigdemont, Oriol Junqueras, foi o primeiro a chegar ao Tribunal Nacional em Madri, sem a companhia de advogados e recusando-se a falar com repórteres.

Pela lei espanhola, os crimes que estão sob investigação podem levar os acusados a ser condenados a até 30 anos de prisão. Fonte: Associated Press.