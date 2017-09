Cassilândia recebe projeto “ESA Vai ao Interior” no dia 19

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) realiza mais uma edição do projeto “ESA Vai ao Interior”. Desta vez, o projeto irá para a cidade de Cassilândia na próxima terça-feira (19). O evento, que tem carga horária de 4 horas/aulas está programado para as 19 horas.

A palestra “Alimentos Compensatórios” será ministrada pelo advogado Bento Duailibi.

Formado em Direito pela antiga FUCMAT (atual UCDB), Bento é sócio na empresa BC&D Advogados Associados; Pós Graduado em Metodologia do Ensino Superior em Direito; Pós Graduado em Direito Civil; foi Conselheiro do TAT – Tribunal Administrativo Tributário; Professor Universitário; é Conselheiro Titular da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) na Gestão 2010/2012 e 2016/2018; também é Secretário-Geral do IBDFAM/MS.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da ESA/MS. O evento será realizado na Câmara Municipal que fica na Rua Amin José, nº 356 – Centro.

Mais informações pelo telefone (67) 3596-1223 ou 9 8111-0970.

