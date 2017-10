Cassems realiza sexta edição do ‘Encontro de Gestores de Recursos Humanos’

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realiza, na próxima quarta-feira (04), às 8h, no Novotel, mais uma edição do “Encontro de Gestores de RH”. Em sua sexta edição, o encontro continua com o objetivo de estreitar laços e o relacionamento entre a Cassems, as secretarias e os órgãos conveniados. O presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, fará a abertura do evento ministrando uma palestra sobre a Rede Própria da Cassems.

Além do presidente da Caixa dos Servidores, o encontro também contará com outros palestrantes como o capelão Edílson dos Reis, o gerente de RH da Cassems e presidente da Associação Brasileira de RHs de MS, Luciano Coppini, e os diretores da Caixa dos Servidores: Maria Auxiliadora Budib, diretora de Assistência à Saúde, Cléber Tejada de Almeida, diretor Jurídico, Denise Garcia Sakae, diretora de Assistência Odontológica e Jucli Stefanello, a diretora de Clientes.

De acordo com a diretora de Clientes da Caixa dos Servidores, o RH das secretarias é o primeiro contato do beneficiário com a Cassems, por isso a importância do evento. “Os gestores de recursos humanos dos órgãos conveniados são a extensão da Caixa dos Servidores, então, é essencial que haja essa aproximação entre nós. Nós estamos na sexta edição do encontro, então, a gente já pode dizer que ele já um evento esperado pelos gestores de Recursos Humanos de várias secretarias e órgãos. Nós já percebemos que essa parceria deu resultados, entre eles, uma maior sintonia entre os RHs e a Cassems. Nós enxergamos os setores de Recursos Humanos como um elo entre a Caixa dos Servidores e os servidores públicos”, explica Jucli.

A diretora salienta ainda que sendo os setores de RHs tão importantes para estreitamento das relações entre Cassems e os servidores, essa aproximação é eficaz. “É essencial que haja essa aproximação entre nós porque os gestores de Recursos Humanos das secretarias e dos órgãos conveniados são a extensão da Cassems. Dessa forma, nós garantimos maiores facilidades e rapidez no acesso de informações e, o mais importante, que é buscar uma melhor qualidade no atendimento aos servidores e as suas famílias”, ressalta Jucli.

