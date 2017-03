Cassems realiza Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 07 de abril

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realiza no dia 7 de abril, às 14 horas, a “XVI Assembleia Geral Ordinária (AGO) de Prestação de Contas”, referente ao exercício de 2016. O evento, que é realizado anualmente e é aberto a todos os servidores estaduais que são beneficiários titulares da Caixa dos Servidores, acontece no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, situado na Avenida Waldir dos Santos Pereira, S/N, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Na pauta, estão a apresentação do Relatório de Atividades do exercício 2016, prestação de contas do Conselho de Administração do exercício 2016, apresentação dos pareceres referente ao exercício de 2016 da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal.

De acordo parágrafo 4° do artigo 22 do Estatuto, só terão direito a voto os Associados Titulares sem débitos com a Cassems e com a situação cadastral regularizada até a data da Assembleia.

Nos termos do artigo 22 do Estatuto a Assembleia Geral é o órgão soberano de representação dos Associados Titulares e as deliberações por maioria simples sujeitam a todos os beneficiários.

De acordo com a assessora do Interior da Cassems, Sonilza Lima, a participação dos beneficiários do interior é de suma importância para a Assembleia.

“Estamos mobilizando beneficiários de todos os municípios do interior, representando várias categorias. É muito importante a participação do usuário do plano, não só de Campo Grande, mas também do interior. A Cassems é o plano de saúde dos servidores, então, eles têm que participar da nossa gestão, que é compartilhada”.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, afirma que a AGO não é apenas para realizar a prestação de contas, mas também o momento no qual a diretoria e os beneficiários compartilham e definem o futuro da Caixa dos Servidores.

“Durante o evento, apresentamos a nossa prestação de contas e as estratégias usadas para manter a saúde financeira do nosso plano. Para nós, é muito importante compartilhar e escolher juntos os melhores caminhos para a construção da Cassems. Por isso, é fundamental que o beneficiário compareça e participe, porque, para nós, eles são o grande motivo para que a gente continue a trabalhar para que a Caixa dos Servidores seja um dos melhores planos de saúde do Brasil”, convida.

Serviço: A “XVI Assembleia Geral Ordinária (AGO) de Prestação de Contas” acontece no dia 07 de abril, às 14 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, situado na Avenida Waldir dos Santos Pereira, S/N, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

