Casos suspeitos de coronavírus crescem para 182 no País, diz Ministério da Saúde

O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, o Covid-19, no Brasil aumentou de 132 para 182, de acordo com plataforma do Ministério da Saúde atualizada às 16h10 desta sexta-feira, 28.

O País segue com um caso confirmado, o de um homem de 61 anos na capital paulista que está em isolamento domiciliar.

Das notificações suspeitas, 71 foram descartadas.

A maioria dos casos suspeitos está em São Paulo (66), no Rio Grande do Sul (27), no Rio de Janeiro (19) e em Minas Gerais (17).