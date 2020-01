Casos de infecção por novo coronavírus passam de 2.700 na China

Autoridades de saúde da China informam que o número de pessoas diagnosticadas com a pneumonia causada pela nova variante do coronavírus passou de 2.700 apenas no país.

Segundo as autoridades chinesas, um total de 81 pessoas morreram em decorrência da doença.

A Comissão Nacional de Saúde informou que foram registrados casos da infecção em praticamente todo o país.

O governo chinês anunciou que o período de feriado prolongado do Ano-Novo Lunar será estendido por mais três dias, até 2 de fevereiro.

Ainda segundo as autoridades, escolas, universidades e creches vão adiar o início das aulas após o feriado.

Pequim também está tomando outras medidas para restringir a movimentação de pessoas. A partir desta segunda-feira (27), agências de turismo não farão viagens em excursão com destino ao exterior. Serviços de transporte de ônibus de longa distância foram suspensos em diversos locais.

As autoridades de saúde chinesas afirmam que a nova variante do coronavírus sofreu mutações, tornando-se mais contagiosa.

*Emissora pública de televisão do Japão