Casino diz que rejeitou proposta de fusão do Carrefour

O grupo varejista francês Casino disse neste domingo que foi contactado pelo Carrefour nos últimos dias para uma possível fusão, e que rejeitou a proposta. Em comunicado, o Casino disse que seu conselho de administração realizou uma reunião neste domingo e "reiterou sua total confiança na estratégia do grupo para criação de valor, com base em seu posicionamento único de mercado".

O Casino disse também que pretende tomar todas as medidas necessárias para defender os interesses corporativos e a integridade estrutural do grupo. Segundo a companhia, o conselho de administração também reconheceu que há barreiras para uma fusão com o Carrefour, tanto na França quanto no Brasil, principalmente em termos de concorrência e emprego, e rejeitou a proposta por unanimidade.

O grupo observou ainda que a abordagem do Carrefour ocorre num momento em que as ações do Casino vêm sendo pressionadas por um "movimento especulativo coordenado de escala inédita" nos últimos meses.