Casimiro de Abreu vai vacinar toda a população da cidade após registro de morte

O prefeito de Casimiro de Abreu (RJ), Paulo Dames, cidade da Região da Baixada Litorânea, reuniu-se hoje à tarde (15) com o secretário de Saúde do estado, Luiz Antônio de Souza Teixeira Jr, para definir uma nova estratégia de vacinação contra a febre amarela após a morte de um homem no último sábado (11) e da internação de um outro, também vítima da doença. O objetivo é vacinar toda a população do muncípio com idade entre 6 meses e 60 anos.

A prefeitura de Casimiro de Abreu confirma a ocorrência de dois casos de febre amarela no município. O laudo dos exames de sangue das duas pessoas que estavam sob suspeita da doença foi divulgado hoje. São eles Alessandro Valença Couto, 37 anos, que permanece internado no Hospital dos Servidores do Estado, na capital, e Watila Santos, 38 anos, que morreu no último sábado.

Mutirão

Um Hospital de Campanha será montado no município a partir desta quinta-feira (16), na Praça Feliciano Sodré, para imunizar os moradores. A vacinação também ocorrerá em escolas das redes municipal e particular de ensino.

As vacinas também serão aplicadas no ambulatório do Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes e nos Centros de Referência e Especialidades Médicas (CREM), na sede do município e no distrito de Barra de São João. As unidades do Programa Saúde da Família também participarão do mutirão. Estes locais estarão abertos ao público em horário especial, das 8h às 19h.

O secretário de Saúde do estado se reunirá nesta quinta-feira (16) com prefeitos de 12 municípios da região: Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, Macaé, Araruama, Santa Maria Madalena, Rio das Ostras, Trajano de Moraes, Rio Bonito e Silva Jardim, além de Casimiro de Abreu. A estratégia é imunizar toda a população destes locais formando um cordão de isolamento contra a febre amarela na região.

