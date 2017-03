Casimiro de Abreu vacina 80% da população contra febre amarela

Trinta e três mil dos 42 mil habitantes – 80% da população - do município de Casimiro de Abreu, na região da Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro – já foram vacinados contra febre amarela, segundo informou hoje (18) a prefeitura local.

A cidade foi a que registrou a única morte em consequência da doença no estado, a do pedreiro Watila Santos, de 38 anos, ocorrida no último dia 11. Também com confirmação de febre amarela, Alessandro Valença Couto, de 37 anos, permanece internado no Hospital dos Servidores do Estado (HSE), no Rio.

O Hospital de Campanha, montado pela prefeitura de Casimiro de Abreu na Praça Feliciano Sodré, no centro da cidade, deverá ser desativado neste fim de semana, mas a vacinação prossegue no ambulatório do hospital municipal e em cerca de 20 postos de saúde espalhados pelo município, com funcionamento das 8h às 19h. Ontem (17), o mutirão de vacinação em Casimiro de Abreu recebeu o reforço de 12 técnicos da Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, que estão ajudando a imunizar os moradores.

Rio das Ostras

No vizinho município de Rio das Ostras, a imunização contra a febre amarela, iniciada nesta sexta-feira, prossegue hoje e amanhã (19) em todos os postos de saúde. No primeiro dia da campanha, foram aplicadas 3.500 doses da vacina em moradores que buscaram os postos de Mar do Norte, Cantagalo, Rocha Leão, Recanto e Cidade Praiana, localidades consideradas prioritárias pela proximidade com as áreas rural e de floresta.

Também limítrofe de Casimiro de Abreu, o município serrano de Nova Friburgo elegeu este sábado como o Dia D de vacinação contra a febre amarela. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou, no entanto, que não há nenhum caso suspeito, tampouco confirmado de febre amarela na cidade.

Ao todo são 11 locais de vacinação funcionando hoje até às 16h em Nova Friburgo. “Não há necessidade de todo mundo correr aos postos de saúde neste sábado, porque a vacinação vai continuar a partir de segunda-feira em todo o município”, disse Fabíola Braz Penna, subsecretária de Vigilância em Saúde da cidade serrana.

Desde ontem (17), 64 dos 92 municípios fluminenses passaram a ser considerados pela Secretaria Estadual de Saúde como estratégicos para a vacinação contra a febre amarela. A inclusão de Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Guapimirim, Petrópolis, Magé, Areal, Paty do Alferes, Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontin, Paraíba do Sul e Três Rios se deu após um macaco morto com suspeita de febre amarela ter sido encontrado na região de Juiz de Fora (MG), perto da divisa com as regiões serrana e centro-sul, que pertencem aos municípios agora considerados prioritários.

