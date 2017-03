Casimiro de Abreu, com cinco casos de febre amarela, está sem estoque da vacina

Casimiro de Abreu, município da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro onde foram confirmados cinco casos de febre amarela, está sem estoque da vacina para continuar a imunizar a população contra a doença. Até agora foram vacinadas 43.370 pessoas na cidade. Como foi grande a procura pela vacina de moradores de outras cidades próximas, a quantidade de doses enviada pelo Estado para Casimiro de Abreu foi insuficiente.

O distrito de Barra de São João, próximo ao limite de Casimiro de Abreu com os municípios de Cabo Frio e de Rio das Ostras, ainda tem muita gente para ser vacinada, já que moradores de cidades vizinhas também foram imunizados.

O secretário de Saúde de Casimiro de Abreu, Ibson Júnior, afirma que já solicitou ao governo do Estado mais vacinas e aguarda desde quarta-feira (22) uma nova remessa. Apesar de a secretaria estadual informar que já enviou doses suficientes para vacinar toda a população do município, novas doses serão encaminhadas para compensar os estoques usados por moradores de outras cidades.

Cinco infectados

Jairo Bochorny, de 68 anos, conhecido como Guila, e Pedro de Oliveira Santos, ambos moradores de Casimiro de Abreu, foram confirmados ontem (23) com febre amarela, depois de passarem por exames no Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen), que confirmou o diagnóstico. Com estes dois casos, sobe para cinco o número de moradores de Casimiro de Abreu infectados pela doença.

Segundo a família, Jairo Bochorny costuma frequentar a região serrana do município. Ele não tem parentesco com as demais pessoas que estão sob suspeita da doença nem com as pessoas que tiveram o diagnóstico de febre amarela confirmado. Jairo está internado no Hospital dos Servidores do Estado (HSE), na capital fluminense. O secretário municipal de Saúde informou que o estado de saúde do paciente é estável.

Pedro de Oliveira Santos mora no Córrego da Luz. É tio do pedreiro Watila Santos, que morreu no dia 11 deste mês, e sobrinho de Joaquim de Oliveira Santos, que já teve alta e passa bem.

Reforço nas doses

A Secretaria de Estado de Saúde informou hoje (24) que já encaminhou a 31 municípios do Rio de Janeiro doses de vacina contra febre amarela em quantidade suficiente para vacinar seu público-alvo contra a doença.

De acordo com o secretário Luiz Antônio Teixeira Jr., a estratégia a partir deste ponto é complementar o total de doses de outros 33 municípios, atingindo todos as 64 cidades prioritárias, que foram definidas em função do risco de circulação do vírus e que já estão promovendo a imunização de seus habitantes.

“Nossa previsão é que, em um prazo de sete a dez dias, todos os 64 municípios estratégicos deverão ter doses suficientes para imunizar completamente sua população. A partir daí, podemos expandir a vacinação para a capital e região metropolitana, de forma gradativa, visando imunizar todo o público-alvo do estado até o fim deste ano”, detalhou o secretário.

Além de Casimiro de Abreu, já receberam vacinas em quantidade suficiente para vacinar 100% de seu público-alvo os seguintes municípios: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cantagalo, Cardoso Moreira, Carmo, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Duas Barras, Italva, Itaocara, Itatiaia, Laje do Muriaé, Macuco, Miracema, Natividade, Paty do Alferes, Porciúncula, Quatis, Rio Bonito, Rio das Flores, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Silva Jardim, Sumidouro, Trajano de Moraes e Varre-Sai.

