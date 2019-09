Casas, saneamento e rodovia estão entre os presentes para Figueirão

Com pouco mais de 3 mil habitantes, Figueirão está prestes a completar mais um ano de vida recebendo obras que levam infraestrutura logística, bases habitacionais e saneamento básico para melhorar a vida à população.

Casados há oito anos, Adriana dos Anjos Oliveira, de 32 anos, e o auxiliar de serviços gerais Danilyon Souza, 27, vão finalmente ter a tão sonhada casa própria. “Já moramos de aluguel e hoje moramos em uma casa cedida, mas agora vamos ter a nossa. É meu sonho que está se realizando”, disse Adriana.

O mesmo sonho é compartilhado pela futura vizinha dela: a diarista Ana Cláudia Baldez Gruber, de 29 anos. Ela, o marido e os dois filhos, de 4 é 10 anos, não veem a hora de construir a sua futura morada. “Estou muito feliz, realizando um sonho”, afirmou.

O governador Reinaldo Azambuja foi ao município nesta sexta-feira (27.9), vistoriou, entregou e lançou investimentos. Entre as construções entregues estão 15 bases do Lote Urbanizado no Residencial Figueira, no valor de R$ 135 mil. Outros investimentos importantes são a ampliação da rede de saneamento e a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da MS-223, entre Figueirão e Costa Rica, que está a todo vapor.

Ana Cláudia compartilha o mesmo sonho com a construção da casa para abrigar sua família

O prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, destacou que não daria conta de fazer as entregas sem a parceria com o Governo do Estado. “Acho que Figueirão nunca, em 16 anos, teve um governo tão presente”, declarou.

Reinaldo Azambuja explicou que a obra de saneamento vai colocar Figueirão em uma situação privilegiada, garantindo mais saúde. “Figueirão é uma das poucas cidades do mundo que vai ter 100% de coleta e tratamento de esgoto”, afirmou o governador.

MS-223

Executada pelo Governo do Estado, a pavimentação e drenagem de 61 quilômetros vai transformar a rodovia MS-223 em um corredor de produção e reduzir em 80 quilômetros a distância percorrida até Campo Grande. “Teve uma pessoa que falou que não íamos fazer essa rodovia. Que, se fizéssemos, ia sair pelado. Ano que vem vai ter que sair pelado. Eu não quero ver, mas ele vai ter que sair”, lembrou o Reinaldo Azambuja.

No valor de R$ 42 milhões, a primeira etapa do projeto prevê asfaltamento de 32,5 quilômetros. A MS-223 corta os dois municípios (Figueirão e Costa Rica), interligando-se à MS-306, na divisa do Estado com Goiás, e com as BR-359 e MS-217, em Coxim. Com a chegada da infraestrutura viária nos 61 quilômetros em obras, o acesso à Costa Rica, partindo de Campo Grande, encurta caminho trafegando pela MS-436, passando por Camapuã. Hoje, a rota usada é o contorno pelas rodovias BR-060 e MS-306.

Os recursos são do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário). O investimento garantido pelo governador Reinaldo Azambuja amplia a malha viária estadual pavimentada e abre uma nova opção de escoamento da produção local: grãos, milho, cana-de-açúcar e algodão.

Além das obras, Reinaldo Azambuja entregou matérias esportivos para escolas estaduais. Participaram das entregas ainda os deputados federais Rose Modesto e Fábio Trad, presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, deputado Estadual Professor Rinaldo, secretário especial Sérgio de Paula (Articulação Política) e diretor-presidente da Funtrab, Enelvo Felini, além de prefeitos, vereadores e outras autoridades.