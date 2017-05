Casas em Fátima do Sul beneficiam famílias associadas à Comissão de Regularização de Favelas

Em Fátima do Sul, trezentas famílias receberam as chaves das moradias do Loteamento Jardim dos Ipês. De acordo com Maria do Carmo Avesani, diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação (Agehab), o residencial custou mais de R$ 15 milhões aos cofres públicos, por meio de parceria entre a União, Governo do Estado e Município.

Como parte das ações previstas pelo Programa “Minha Casa, Minha Vida”, famílias consideradas de baixíssima renda tem a possibilidade de conquistar a casa própria pagando parcelas que variam entre R$25 e R$80 por mês.

Atualmente 2% dos recursos destinados ao Programa Nacional de Habitação vão ser destinados à regularização de assentamentos urbanos e favelas, conforme explica Valdo Pereira de Souza, presidente da Comissão de Regionalização de Favelas, entidade responsável pela construção dos imóveis.

Para a dona de casa Roseli Melo, a satisfação maior em receber as chaves da casa é a possibilidade de sair do aluguel.

Com total de 42,80 m², cada moradia possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e sistema de aquecimento solar. De acordo com a Agehab, com essas entregas o Governo do Estado totaliza 10.034 moradias desde 2015, sendo que outras 3.633 unidades já estão contratadas. A expectativa é de firmar a parceria para a construção de mais 4.500 ainda este ano.

