Casarão que foi sede do Dops em São Paulo é leiloado por R$ 26 milhões

A antiga sede do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), localizada no bairro de Higienópolis, na capital paulista, foi arrematada hoje (19) por R$ 26 milhões em um leilão. Construído durante o mandato do presidente Rodrigues Alves (1902-1906), o palacete serviu como carceragem no período da ditadura militar.

No local, houve interrogatórios e relatos de torturas. O casarão integrava o patrimônio federal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O lance inicial do imóvel era de R$ 14,7 milhões. Na época em que o palecete foi construído, em Higienópolis, só havia casas.

Restauração

O casarão é tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo (Conpresp) desde 2012. Com o tombamento, o novo proprietário deve manter o estilo art nouveau (“arte nova”, em francês) do início da primeira década do século XX.

O casarão precisa de recuperação e restauro, segundo especialistas. O local está fechado há 15 anos. O imóvel era uma das 26 propriedades do INSS que foram a leilão nesta quarta-feira.