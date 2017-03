Casal morre em queda de bimotor na área urbana de Sorocaba

Um avião bimotor caiu em um bairro da zona norte de Sorocaba, interior de São Paulo, quando se aproximava para pousar no aeroporto da cidade, na tarde desta sexta-feira, 31. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto e a mulher que viajavam na aeronave não resistiram ao impacto da queda, morrendo na hora. Até as 17 horas, a identidade das vítimas não tinha sido divulgada.

O bimotor Piper Aircraft modelo PA-42 havia decolado de Manaus e perdeu altura, caindo em um terreno baldio, próximo de residências, no bairro Novo Horizonte, a um quilômetro da cabeceira do Aeroporto Bertrand Luiz Leopolz.

Testemunhas disseram que o avião perdeu altura e o piloto ainda conseguiu desviar de algumas casas, caindo em meio a um matagal. A aeronave não sofreu explosão. Um vídeo mostra moradores invadindo o avião parcialmente destroçado antes da chegada da polícia e do serviço de resgate dos bombeiros.

De acordo com Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião está registrado em nome da empresa Itapara Sport Fishing e estava com a documentação regular. A área foi isolada pela Polícia Militar e Defesa Civil. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que equipes do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Seripa) estavam a caminho do local para iniciar as investigações do acidente.

