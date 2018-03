Casal é morto pelo filho em universidade do Michigan

Duas pessoas morreram após um tiroteio na Universidade Central de Michigan, em Mount Pleasant, nesta sexta-feira. As vítimas são um casal, James e Diva Davis. O suspeito pela morte é o filho dele, James Davis Jr., aluno na instituição.

A informação da morte do casal foi confirmada por Andre Harvey, prefeito de Bellwood, cidade próxima a Chicago, onde James Davis era policial.

Segundo testemunhas, o tiroteio ocorreu no dormitório da universidade no dia em que os pais foram buscar os filhos para o recesso de primavera. Fonte: Associated Press.