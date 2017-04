Casal é encontrado morto em hotel de luxo de SP

Um casal foi encontrado morto a tiros na tarde deste domingo (16) dentro de um quarto do hotel Maksoud Plaza, no bairro Bela Vista, região central de São Paulo. A Polícia Militar suspeita de que tenha sido um homicídio seguido de suicídio. Os nomes dos mortos não foram informados.

O crime foi cometido por volta das 15h e registrado no 78º Distrito Policial (DP), no bairro dos Jardins, região nobre da capital paulista. Peritos da Polícia Técnico-Científica estavam no hotel, um dos mais tradicionais de São Paulo, colhendo informações sobre o caso na noite deste domingo.

A assessoria de imprensa do Maksoud Plaza emitiu uma nota na qual afirma que o hotel "está colaborando com as autoridades competentes envolvidas no caso ocorrido neste domingo" e que, por isso, não pode fornecer informações a respeito. "A empresa se solidariza às pessoas envolvidas e continuará colaborando com a investigação", conclui.

Veja Também

Comentários